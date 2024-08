Sikerült egy magyarnak 15,5 millió forintot kaszálnia az olimpián

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

A hazai legálisan működő szerencsejátékos cégek óriási nyereségeket könyvelhettek el a foci-Eb és az olimpia alatt. Magyarországon az állami Szerencsejáték Zrt. és az LVC Diamond Kft. is lehetőséget biztosított a legális fogadásra. A két nagyszabású sportesemény idején a fogadások száma és értéke is jelentősen megugrott – írta meg a HVG.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a kiemelt sportesemények során átlagosan 20-30 százalékkal nő a fogadásokra fordított összeg, de az idei nyári sportesemények alatt ez az arány még ennél is magasabb volt. Mindkét társaságnál elsősorban a csapatsportok, különösen a magyar sportolók szereplése vonzotta a legtöbb fogadót. A legnagyobb érdeklődés a focitorna elődöntői és döntője, valamint a kézilabda és a vízilabda mérkőzések iránt mutatkozott.

Különösen szerencsés volt az a Tippmixpro-játékos, aki élőben tippelt a Magyarország–Hollandia női kézilabda-mérkőzésre. A játékos arra fogadott, hogy a magyar csapat pontosan négy gólos vereséget szenved, és maximális, 100 ezer forintos téttel játszott, így végül 1 millió forintot nyert a 10,00-s odds mellett. Egy másik fogadó a csoportkör után 100 ezer forintos tétet tett arra, hogy a svéd Nathalie Hagman lesz a torna gólkirálynője, ami számára 575 ezer forintos nyereményt hozott.

Az olimpia idején a taekwondó aranyérmes Márton Viviana sikere is sokak számára hozott nyereséget. Volt olyan fogadó, aki 20 ezer forintos téttel 2 millió forintot nyert a Tippmixen a 100,00-s odds mellett. A Vegas.hu oldalán is Márton győzelme hozta a legnagyobb nyereményt, ahol valaki 7070 forintos téttel 707 ezer forintot zsebelt be.

Az olimpiai időszak legnagyobb nyereménye egy 5/7-es kombinációs tippsorral érkezett, ahol egy játékos több mint 15,5 millió forintot nyert.

A szerencsés Tippmixelő húsz alkalommal játszotta meg a szelvényét, egyenként 420 forintos téttel, és minden alkalommal 776 833 forintot nyert. A 100 és 200 méteres férfi pillangóúszás, ahol Milák Kristóf aranyat és ezüstöt szerzett, szintén kiemelkedően népszerű fogadási események voltak mindkét cégnél.

