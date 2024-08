Óriásit ment a negyedik MCC Feszt Esztergomban

Nyitókép: MCC FESZT

Minden rekordját megdöntötte az MCC Feszt: 49 ezren látogattak ki a Mathias Corvinus Collegium negyedik esztergomi közéleti és zenei fesztiváljára, amelyen sok más hasonló rendezvénnyel ellentétben biztonsági intézkedések nélkül, szabadon vehettek részt az érdeklődők. Augusztus 1-jétől 3-áig három napon át hét színpadon több mint száz beszélgetés, szakmai program zajlott le, melyet a látogatók a fő támogató Molnak, a Mol – Új Európa Alapítványnak, a kiemelt támogató Richternek, MBH Banknak és Suzukinak, a Kirchoff Hungáriának, a Főbernek, valamint az ügy mögé beálló többi vállalatnak köszönhetően ingyen élvezhettek. Esténként a főtéri Mol Nagyszínpad zenei színpaddá alakult, ahol ingyenes volt a részvétel a bulizóknak, ezenkívül három helyszínen hallgathatták a jegyet váltók Magyarország legjobb előadóitól a folk-, pop-, rock- és népzenét. Előadott Ákos és a Balkán Fanatik, a Follow the Flow és a Parno Graszt, a Budapest Bár és a Margaret Island, a Tankcsapda és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes – s a recept bevált: fiatalok és idősek egyaránt részt vettek a fesztivál szakmai és zenei részén, és a kétszer is lezúduló eső ellenére is tömegeket mozgattak meg a rendezvények.

Ján Figeľ korábbi európai uniós biztos, Sebastian Kurz volt osztrák kancellár és Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Az eseményt immár hagyományosan kerekasztal-beszélgetés nyitotta nagy nemzetközi nevekkel: a nagyszínpadon Szalai Zoltán MCC-főigazgató, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője Sebastian Kurz osztrák exkancellárral, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, valamint Ján Figeľ veterán szlovák kereszténydemokrata politikussal, volt uniós biztossal és miniszterrel folytatott diskurzust. Kurz, aki már másodszor fogadta el a meg­hívást a rendezvényre, támogatásáról biztosította a magyar béketörekvést az ukrajnai háborúban: a mihamarabbi tűzszünet, majd közvetlen orosz–ukrán tárgyalás fontosságáról beszélt, hozzátéve, hogy bár Kijev a háború kezdetén ügyesen állt ellen, a helyzet nyugati szempontból ma nem halad, így kiút kell. A volt kancellár úgy értékelt, hogy az európai parlamenti választáson jobboldali forradalom nem történt, de jobbratolódás igen, ami neki azt jelenti, hogy az euró­pai­aknak elegük van a woke mozgalomból, klíma­politikából és az eltörlés kultúrájából. Ugyanezen a beszélgetésen Orbán Balázs leszögezte: ha valaki a békéről beszél, de támadja azokat, akik tesznek a felek közötti kommunikációért, az nem cselekszik racionálisan. Felhívta a figyelmet, hogy tavaly az ukrajnai háborúban úgy halt meg 150 ezer ember, hogy terület alig cserélt gazdát, így ezek az emberek gyakorlatilag a semmiért áldozták az életüket.

Szijjártó Péter felhánytorgatta a liberális médiának, hogy nem foglalkozik azzal, hogy egész Európa üzletel az oroszokkal”

Szintén az első napon tartották azt a turisztikai panelt, melyen Orbán Ráhel, a BDPST-csoport kreatívigazgatója is részt vett Kovács Balázzsal, a Danubius Hotels vezérigazgatójával és Zsidai Zoltán Royjal, a Zsidai Group tulajdonosával. Megvilágította a ferihegyi repülőtér visszavásárlásának hátterét: szerinte mivel éveken keresztül ugyanaz volt a bécsi és a budapesti légikikötő üzemeltetője, vélelmezhe­tően nem volt érdekelt abban, hogy a Liszt Ferenc reptér ugyanúgy fejlődjön, ahogyan a schwechati; ebben állhat most be változás.