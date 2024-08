Jön a hidegfront, de a kánikula sem múlik el – szokatlan időjárás borítja meg a hosszú hétvégét

Nyitókép: Christoph Reichwein / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A HungaroMet jelentése szerint hétfőn bár napos idő várható, az ország több részén záporok és zivatarok zavarhatják meg a nyári kánikulát. A délelőtti órákban csökken a csapadék esélye, de délután újra megnő a záporok és zivatarok valószínűsége. A Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében különösen nagy az esélye a viharoknak. Az északi szél a Dunántúlon több helyen erős lesz, a zivatarok közelében pedig széllökésekre is lehet számítani.

A napi legmagasabb hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul.

A Dél-Alföldön ennél magasabb értékek is előfordulhatnak. Az ország egész területére elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki a zivatarok miatt, míg a középső és nyugati országrészekben felhőszakadásra is fel kell készülni. A magas hőmérséklet miatt a déli és délkeleti régiókban másodfokú, narancssárga figyelmeztetés van érvényben.

A hidegfornt sem marad el

A HungaroMet jelentése szerint hétfőn a kánikula mellett egy gyenge hidegfront is áthalad felettünk, ami fokozott terhelést jelenthet az érzékenyebbek számára. A fülledt időben különösen a szív- és légzőszervi betegek, valamint a keringési problémákkal küzdők lehetnek veszélyben, mivel nő a sztrók és az infarktus kockázata. A hidegfrontra érzékenyek fejfájást, görcsös panaszokat tapasztalhatnak, a szelesebb tájakon pedig ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. A meleg éjszakák tovább növelik a kimerültséget, míg a zivatarok környezetében az asztmások tünetei is súlyosbodhatnak.

***