Ez történt a hétvégén: szupercella, villámárvíz, leszakadt tetők – videókon a pusztítás

Több magyar településen is komoly pusztítást végzett a szombaton kezdődött, heves zivatarokkal kísért vihar – írta meg a Portfolio.

A közösségi médiát elárasztották a látványos videók és képek: cikázó villámok, szupercellák és villámárvíz tanúskodnak az ítéletidő erejéről.

A Haon.hu beszámolója szerint Szentpéterszegen két ingatlan is megrongálódott, miután a vihar letépte egy szomszédos épület teljes tetőszerkezetét. A károkról Kiss Gábor polgármester számolt be a Facebookon, fotókat is mellékelve a pusztításról.

„Sajnos a Kisfaludy utcán két ingatlanban is komoly kár keletkezett, miután a szél egy szomszédos épület teljes tetőhéjazatát leszakította. Jelenleg a Kisfaludy utca le van zárva, a holnapi napon megkezdjük a romeltakarítást” – írta a polgármester.

A vihar Pocsajt sem kímélte: az Időkép Facebook-oldalán közzétett felvételen jól látszik, ahogy a település fölött végigsöpört a szélvihar.

Pécsett is ítéletidő volt: felhőszakadás után hömpölygő víz öntötte el az utcákat, villámárvizet okozva.

Pécstől nem messze, Szigetváron szupercellát fotóztak.

A Viharsarokban is lecsapott a vihar: Békés vármegye sem úszta meg a hétvégi ítéletidőt. A Beol.hu beszámolója szerint

vasárnap reggelig összesen 36 alkalommal riasztották a tűzoltókat,

főként kidőlt fák és leszakadt faágak miatt. Szerencsére személyi sérülés nem történt.

A megyei portál által közzétett videón villámok cikáznak Békéscsaba Jamina városrésze fölött, látványosan megvilágítva az éjszakai égboltot.

A szintén Békés vármegyei Mezőhegyesen intenzív zivatart videóztak le.

Nyitókép: Marius Bulling / AFP