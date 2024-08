Íme, a vesztegetési botrányba keveredett óbudai baloldal főbb alakjai

Az alpolgármester után a Kiss László és Szabó Tímea párbeszédes országgyűlési képviselő kampányfőnökét is őrizetbe vette a Központi Nyomozó Főügyészség. Krébesz Dániel egyben a Békásmegyeri Piac vezetője is. Szabó Tímea korábban mindent tagadott, beleértve azt is, hogy márciusban házkutatást tartottak az óbudai önkormányzatnál és állítása szerint P. Gábort sem ismerte. Mindez azért is érdekes, mert Szabó Tímeát az óbudai választókerületben indította a Párbeszéd.

Évekig hivatalban maradhat a polgármester

„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1,3 millió forint. Emellett a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 százalékában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A letartóztatott személlyel szemben csak a bűncselekmény elkövetésének gyanúja áll fenn, azonban a bűnösségét jogerősen csak a bíróság állapíthatja meg büntetőeljárás lefolytatása után” – mondta a Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

Az őrizetben lévő Kiss László polgármester és alpolgármestere, Czeglédy Gergő annak ellenére fogja hónapról hónapra megkapni az illetményét, hogy korrupciós ügyben merült fel az érintettségük.

A jogszabályok azonban arról is nyilatkoznak, hogy miként kell működnie az önkormányzatnak, ha a polgármester tartósan akadályoztatva van a munkavégzésében. A törvény szerint a képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester, több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester gyakorolja. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a módjáról – mondta ifjabb Lomnici Zoltán, aki kiemelte:

egy 1993-as alkotmánybírósági határozat kimondja, hogy a települési vagy kerületi polgármester helyettesítése tartós akadályoztatás esetén csak a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester révén oldható meg,

aminek az az oka, hogy a polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő feladatain kívül olyan hatáskörei is vannak, amelyeket távollétében csak az alpolgármester gyakorolhat.