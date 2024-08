Fideszes frakcióvezető: A DK-sok nem merik azt mondani, hogy Kiss László ártatlan

Vadai szerint hamis vallomásokon alapuló konstruált ügyről van szó,

amelynek létrehozása a fideszes pártállam felső köreiben fogalmazódott meg. Azt mondta, az ügyészség segítségével hosszú büntetőeljárási folyamaton keresztül éveken át meghurcolnak ellenzéki politikusokat, erkölcsileg, mentálisan, nem egyszer fizikálisan megpróbálják őket összeroppantani, ezzel együtt le akarnak járatni politikai közösségeket.

A DK alelnöke állította, miután a Fidesz 2019 után idén sem tudta legyőzni Kiss Lászlót, az volt a célja, hogy meg kell őt buktatni, s ha nem megy választás után, akkor sikerülni fog az ügyészség segítségével. Vadai azt is közölte, 48 órát ad azoknak a fideszeseknek, akik részt vettek a „mocskos lejárató kampányban, a visszataszító, undorító eljárásban”, hogy álljanak a nyilvánosság elé és vallják be, mit tettek. Ha ennyire nem bátrak – jelentette ki –, akkor nála is jelentkezhetnek a kormánypárti politikusok. Amennyiben ez nem történik meg, akkor dokumentumokkal fogják azt bizonyítani, amit állítottak – közölte Vadai, miközben a kezében lévő kék dossziéra mutatott.

Puskás a Mandinernek azt mondta, a

DK-s politikusoknak nagyon nincs más választásuk, mint azt hangoztatni, hogy politikai leszámolás történt,

de azért az sokat elmond a viselkedésükről, hogy azt egyikük sem meri leírni és elmondani, hogy a polgármester ártatlan. Persze az óvatosságuk nem véletlen – közölte –, hiszen azok közül, akiket márciusban letartóztattak, többen is vádalkut kötöttek és terhelő vallomást tettek Kiss Lászlóra. Ők azok, akiket az önkormányzat vezetői jogtalan szerződésekhez és ki nem érdemelt közpénzhez juttattak, többek között az az ember is, aki Kiss feleségének az üzlettársa, a család barátja és akit egyébként önkormányzati megbízásokkal bőven kitömtek az elmúlt időszakban.