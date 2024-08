Beleszállt a Kossuth és Erkel Ferenc-díjas előadóművész Magyar Péterbe

Nyitókép forrása: Képernyőkép

Szörényi Levente Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző a Demokratának adott interjút. Ezt a Mandiner is szemlézte. A beszélgetésben aktuálpolitikai témák is előkerültek. A művész kijelentette, Magyarországnak jelenleg Orbán Viktor kormányfő személyében jó vezetője van. De felhívta arra is a figyelmet, hogy a történelem során volt már rá példa, hogy külföldről érkezett pénzekkel próbáltak beleszólni a magyar politikába. Magyar Pétert Orseolo Péterhez (Magyarország királya 1038 és 1041, valamint 1044 és 1046 között) hasonlította.

Ha már a korszakról beszélünk, gondoljunk csak Orseolo Péterre, aki hűbérbe adta a németeknek Szent István független Magyarországát. Most is ennek lehetünk a tanúi a politikai életben, lásd Magyar Pétert és társaságát”

– fogalmazott Szörényi. Hozzátette, Donald Tuskot és Joe Bident is irányított elnököknek tartja, de a lengyel elnökben legalább lát egy határozott karaktert.

De mit lépne, ha Magyar Pétert megválasztanák magyar miniszterelnöknek? „Én disszidálok, ha ezt az embert megválasztják miniszterelnöknek, méghozzá Törökországba!”