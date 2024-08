A szabadság nem az, amit a woke meg a nyílt társadalom képzelnek róla!

Nyitókép: Alexander Hassentsein / Pool / AFP

A keresztény tanítás lényege változatlan, de egyes elemeinek kifejtése mindig a kor kihívásaira adott válasz volt. Ma a nyugati társadalmakban a normalitást és a hiteles emberképet ért támadások tanúi vagyunk. Ezekkel szembe kell állítanunk az emberről szóló keresztény tanítást, különös tekintettel azokra a pontokra, ahol a torzítást tapasztaljuk.

A probléma súlyát növeli, hogy az emberkép sérelme hatással van a társadalomkép épségére is.

Tápot ad olyan jelenségeknek, amik súlyosan veszélyeztetik a társadalom rendjét és békéjét.

Mindaz, amit az emberről el tudunk mondani, egy gyökérből táplálkozik, az Isten képére teremtett emberi személy méltóságából, illetve a másik ember ebből következő tiszteletéből.

Tisztáznunk kell olyan fogalmakat, mint a szabadság és emberi jogok, egyén és közösség, egyenlőség és különbözőség, erkölcsi relatívizmus és keresztény erkölcsiség, progresszív gondolkodás és hagyománytisztelet.

Mindezt persze a keresztény gondolkodásra jellemző kiegyensúlyozottsággal és a szélsőségektől való tartózkodástól.

A szabadság értelmezésében a két szemlélet között nagy különbség van. A másik oldal a szabadságban a választás lehetőségének nagyszerűségét látja.

Mi a tárgyát is hangsúlyozzuk, vagyis a jó szabad választásának lehetőségét.

A nyílt társadalom elmélete, mint a nyugati világ vezető ideológiája, az ember szabadságát a végtelenségig kiterjeszti, amikor identitásváltásra ösztönöz a kevert társadalomban fellelhető számtalan identitás szabad választásának segítségével. Mintha azt mondaná, mindent megtehetsz, a szabadságod előtt nincs akadály. A woke mozgalom képviselőinek tobzódásai ezt a gyakorlatban mutatják be.

Szerintünk is a szabadság az ember egyik legnagyobb ajándéka. Mivel megvan a képessége a jó és rossz megkülönböztetésére is, szabadon tudja választani a jót. Ez teljesíti ki a szabadságát. Természetesen a rosszat is választhatja. A szabadság szépségét éppen a kényszertől való mentesség adja.

Mégsem felejthetjük el, hogy szabadságunknak szüksége van irányjelzőre, vagy, ahogy érzékletesen mondani szokták: kapaszkodóra a szakadék szélén.

Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy folyton a korlátokra kell figyelni. Lehet önfeledten száguldozni is a veszélytelen térben. (Nem tartozik ugyan a témánkhoz, de meg kell említenünk, hogy a keresztény örömhír üzenete a rossz választásának következményeitől való mentességről szól.)