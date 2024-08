Nyitókép: STF / AFP

„Az angliai zavargásokhoz:

Hát ez van, és mindig is ez várható akkor, amikor egy létező problémáról nem lehet még kérdezni se, mert már a kérdés is rögtön nácizmus. Aztán ebből sokaknak elege lesz, és csak egy gyújtózsinór kell, s akkor tényleg jönnek azok (is), akikkel addig rémisztgették a társadalmat, és akikkel összemostak mindenkit, aki csak óvatlan megjegyzést tett.

Kicsit ilyesmi volt nálunk az SZDSZ holduvari értelmiség uralta sajtó és liberális véleménymonopólium hatása, illetve a rá adott reakció, mely a 2006-os zavargásokkal érte el a tetőpontját.

És ezen egyáltalán nem változtat, hogy a 17 éves elkövető nem migráns, és tudtommal nem is muszlim, viszont kezelés alatt állt, mert az eset csak a gyúzsinór. A fasiszta persze fasiszta, annak minden ürügy, és az is igaz, hogy ez a balhé gyanúsan a Labour Party választási győzelmét kíséri.

De ettől még a nyugati balosoknál és progresszív liberálisoknál silányabb hülyéket nehéz lenne elképzelni is.”