A kutyapárti vezető ezt csúnyán benézte, feleslegesen vádolta be a még fideszes kerületvezetést

Önkormányzat: nem úgy van az...

Az önkormányzat közleményben reagált az ingatlaneladás kapcsán.

Tisztázták: a Városmajor utca 45. szám alatt található társasházban az önkormányzat tulajdonában egyetlen lakás van, ám jelenleg csak ezen keresztül lehet megközelíteni a közös tulajdonban lévő padlást.

A társasház valamennyi tulajdonosa azt kérte a hivataltól, a lakás értékesítésére a lehető leghamarabb kerüljön sor

– tekintettel arra, hogy a társasház tetőszerkezete kritikus állapotban van, a tető felújítása nem tűr halasztást, mielőbbi lépés szükséges annak érdekében, hogy a jelenleg fennálló tarthatatlan helyzet megszűnjön.

„A tetőtér értékesítésének és ezáltal a rossz műszaki állapotú tetőszerkezet helyreállításának viszont feltétele az önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése. Az önkormányzat tehát ennek a kérésnek eleget téve, az életveszélyes állapot mielőbbi megszüntetése érdekében hirdette meg nyilvános liciten” – tette egyértelművé a még Pokorni által igazgatott önkormányzat.

Kiborultak a lakók Kovács Gergely miatt

Úgy tudjuk, a lakók is megkeresték a Kovács Gergely posztjáról beszámoló portálokat, közölve, a cikkek valótlanságokat állítanak, a társasház helyzetét pedig megnehezítik. A lapunk által is megismert levél szerint a lakók most lényegében rettegnek, hogy ezzel a húzással meghiúsulni látszik, a „lakhatásunk és tulajdonaink jövőjét szolgáló tulajdonunk felújítása, amelynek megvalósításába már annyi energiát és pénzt fektettünk”.