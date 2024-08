Nyitókép: Képernyőmentés

„Hát a mai napon is kitett magért a kormánysajtónak nevezett szánalomezred. Megint egy halom cikk, szörnyülködés, fontoskodás egy tegnap este írt, pár soros posztomról.

Becses személyem nagyobb helyet foglalt el, mint az Ukrán Honvédő Háború hírei. A HírTV közben írt a főnökömnek, hátha kirúgat. Mert hát ezek már csak ilyenek, a főnökségnél mószerolnak, gondolom, náluk is így megy. (Meg nyilván stílusos visszavágás azután, hogy még a tökig fideszes NMHH is adott nekik 400 rugó bírságot Bayer úr gyűlölködéséért. Az valahogy annyira nem zavarta az érzékeny lelküket, hogy Bayer úr menekültek kinyírásáról értekezett. Le is adták két ismétlésben az adást.)