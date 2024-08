Ennek ellenére – vagy éppen ezért – a határozott, ész- és életszerű jobboldaliság mögött mindig szélsőséget gyanít a médiát, kultúrát, sőt a gazdasági életet is uraló mainstream, miközben a baloldallal (annak még legvadabb hajtásaival is) elnézőek. Franciaországban a legnépszerűbb, immár támogatottságában és programjában is néppárti jelleget öltő Le Penékkel szemben zéró toleranciát hirdettek még a futballisták is (bár őket senki sem kérdezte ez ügyben), miközben egy szélsőbalos kommunistát segítettek inkább győzelemre. Németországban évekig a politikai rendszer részének, koalícióképes pártnak tekintették a német kommunista állampárt utódpártját, a Linkét, míg a nácizmus totális bukása után hatvannyolc évvel alapított AfD a mai napig karanténban, sőt állambiztonsági megfigyelés alatt láthatja, amint a keleti tartományokban az első, nyugaton pedig a második legnagyobb párttá válik. Azt meg sem említem, hogy egy baloldali utcai terroristából hőst, sőt EP-képviselőt lehet faragni.

A baloldali szocializmust ugyanis – ellentétben a (nem is biztos, hogy nem tévesen-e) jobboldalinak nevezett nácikkal – nem zúzták porrá, pusztán az amerikai katonai-gazdasági elrettentés legyűrte a szovjeteket gazdaságilag. Azóta pedig

a nyugat folyamatosan tolódik balra, hiába áll előtte a nagy történelmi tapasztalat, hogy ez zsákutca.

A bal-jobb felosztást mostanra mintha felváltaná a nemzeti-globalista ellentétpár, de az elnevezések, a jelzők és a hozzájuk kapcsolódó tartalom megmaradt. Tulajdonképpen

a balból lett a globalista

(ez a «jó irány», túlkapásaival is elnézőek vagyunk), a nemzeti pedig a jobb, amiből a legmérsékeltebb is szélsőségesen radikális.

De ezt végre már félelem nélkül meg lehet írni. (Legalábbis Magyarországon…)”

