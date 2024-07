Újabb nő tálalt ki Magyar Péterről

Nyitókép: képernyőfotó / Tények

Pár nappal a tinidiszkós botránya után újabb meghökkentő hírek láttak napvilágot Magyar Péterről – állítja a Tények. Mint fogalmaznak: a Facebook-on egy rejtélyes posztban parancsolt megálljt egy nő Magyarnak.

A Tények megtalálta a poszt íróját, Laurát, aki egy exkluzív interjúban mondta el, mit élt át Magyar mellett.

„Rám feküdt, és mondta, hogy akkor... most. Én pedig mondtam, hogy nem szeretném.

Le kellett lökdösnöm magamról”

– mesélte – többek között – a felvételen a nő, hogyan akarta őt szexre rávenni a politikus.

Nem ez az első ilyen eset Magyar Péterrel kapcsolatban, mint ismert: pár napja számolt be a szórakozóhelyen bulizó egyik fiatal lány apja arról, hogy Magyar Péter azt mondta lányának:

Örülj, ha szétteheted nekem a lábad!”

Hasonló dolgokról számolt be most Laura is a Tényeknek. Mint fogalmazott: Magyar „teljesen másnak adja el magát, mint ami valójában, és ezt az emberek nem is veszik észre”.

A nő elmondta: Magyarral a Tinderen ismerkedett meg, majd egy ötcsillagos szállodába mentek, ahol megtörtént ez az incidens. Magyar azonban, a nő állítása szerint, nem értett az elutasításból, sértő megjegyzéseket tett a visszautasításra.

Ezután megkérte őt, hogy az ismerkedésükről mindent töröljön ki a telefonjából, de a nő – elmondása szerint – néhány bizonyítékot mégis megtartott.