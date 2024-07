Trélerrel loptak volna autót, lecsaptak rájuk a rendőrök

Nyitókép illusztráció. Fotó: Boris Roessler / DPA / AFP

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói még június 29-én éjszaka figyeltek fel egy gyanús teherautóra, amely Zuglóban, a Mogyoródi úton haladt, majd egy közeli bevásárlóközpont parkolójában állt meg. A teherautóból kiszállt egy férfi, aki körbejárta az egyik parkoló autót, betörte az ablakát, és kötelet kötött rá.

Az autót körülbelül 30 méterre elvontatta, majd fel akarta csörlőzni a teherautóra, de ekkor a rendőrök tetten érték.

A teherautóban egy nő is ült, aki a férfi társa volt – írta a police.hu.

Több lopás is a férfi számlájára írható

A rendőrök a párost a helyszínen elfogták, és előállították őket a IX. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi és társai több korábbi autólopást is elkövettek Budapesten. Feltehetőleg június 22-én a IX. kerület, Gyáli úton, 25-én a IX. kerület, Zombori utcában, valamint 26-án újra a IX. kerület, Gyáli úton is ők loptak el autókat. A férfit ezekkel a lopásokkal is meggyanúsították, őrizetbe vették, és a bíróság letartóztatta.

A nő szabadlábon védekezhet.

A rendőrség hivatalos oldalán arra is kitértek, hogy a hatóságok látókörébe került még egy férfi, aki az egyik lopásban vett részt: őt július 1-jén fogták el a lakásán, előállították és gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és letartóztatták.