Parászka Boróka az alábbi bejegyzést tette közzé Facebook-oldalán:

»Rengeteg magyar nyelvű posztot olvasok arról, hogy milyen jó, hogy sikerült a francia szélsőjobbot háttérbe szorítani. Szinte mindegyikben hozzáteszik, kár hogy a szélsőbal részvételével-segítségével. Elmagyarázza nekem valaki, mitől tartanak ‘a magyar emberek’, amikor a radikális baloldaltól tartanak? Most, hogy mindenhol a poszt-, pre- és a vegytiszta fasiszták verik a csalánt? Tényleg, mi olyan borzalmasan ijesztő a radikális baloldalban?«

A kirekesztő kizárólagosság jellemzi a szélsőbaloldalt

A kérdéseire adott válaszok egyszerűek is, meg nem is. Egyszerűek, hiszen a XXI. század kommunikációs eszközeinek és csatornáinak köszönhetően szinte néhány másodperccel azután, hogy az antifa bezúz egy kirakatot Párizsban, erről mi már képsorokat láthatunk Budapesten. Konkrétan a franciaországi választások kapcsán is számos erőszakos, vandál cselekmény kapcsolódik az ottani szélsőbalhoz.

Azonban mégis nehéz válaszolni, olyan tetemes mennyiségű csak a videómegosztókon és a különböző oldalakon fellelhető anyag. Kedves Boróka! Ez az, amitől tartanak a jóérzésű emberek a szélsőbaloldallal kapcsolatban, és nem csak Magyarországon.

A féktelen dühvel lecsapó kegyetlen erőszak, amely nem kímél senkit és semmit. A kirekesztő kizárólagosság, miszerint aki nincs velük, az mindenképpen ellenük van. És persze fasiszta, ezért velük szemben az erőszak is morálisan megengedett.

A szélsőbaloldal szerte a világon, így Magyarországon is valamiféle kirekesztést, megbélyegzést és kizárólagosságot képvisel mindenkivel szemben, aki nem hajlandó mindenben teljes mértékben elfogadni az ő álláspontjukat. Bár folyamatosan szabadságjogokról, emberi szabadságról beszélnek, mégsem tudják elfogadni, hogy a radikális baloldaltól jobbra is lehet legitim álláspont bármilyen kérdésben.”