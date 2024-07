Fotó: ALEX HALADA / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

„Magyarország bő egy hete vette át az Európai Unió soros elnökségét, és azóta váratlan dolgok történtek. Egyrészt, rendkívüli gyorsasággal megalakult egy új EP-frakció Orbán Viktor kezdeményezésére, majd a magyar kormányfő úgynevezett békemisszióra indult Kijev, Moszkva és Peking érintésével. Vannak, akik szerint Orbán rendkívüli sikert ért el már bő egy hét alatt is, mások viszont úgy látják, hogy az, amit csinál, valójában ámokfutás. Önnek mi a véleménye?

Én e két véglet között látom az igazságot, tehát azt gondolom, hogy Orbán egy PR-akciót hajt végre, ami a saját maga szempontjából és a saját közönsége szempontjából is, meglehet, racionális, ugyanakkor nagyon nagy árat fog ezért fizetni, és összességében szerintem rosszul fog járni ezzel az aktivizmussal. Mert bár lehet mindezt sikerként láttatni, de végül is, mi tekinthető sikernek? Az persze a Fidesz számára biztosan előrelépés, hogy az EP-képviselői eddig a partvonalra szorultak, most pedig benne lesznek egy csoportban, még ha egy nagyon rossz presztízsű csoportban is, amelynek azért sok lapot nem fognak osztani az elkövetkező időszakban, de talán kapnak bizottsági helyeket, esetleg meg tudnak csípni egy-két raportőri pozíciót.

Csakhogy az igazság az, hogy ezt minden különösebb bűvészkedés nélkül is el lehetett volna érni, mert már hosszú ideje hívogatták Orbánékat az ID-frakcióba. Mert az, amit ő most nagy sikerként elkönyvelve létrehozott, valójában az újracsomagolt és átkeresztelt ID. A korábbiakhoz képest csak a Fidesz, a Vox és az ANO van benne új szereplőként. És ez a frakció ugyanúgy fog működni, ahogy az ID, ez rögtön kiderült az alakuló ülésen. A vezetője Jordan Bardella az RN, vagyis Marie Le Pen pártjából. A főtitkár, ami nagyon fontos pozíció, tehát ugyanaz a személy, aki eddig is az ID főtitkára volt. Egy belga képviselő például el is árulta a Politicónak, hogy erre az egészre azért volt szükség, mert Orbán nem akart az ID-be belépni. Mert hogyan is kezdődött a történet? Orbán fél éven keresztül arról beszélt, hogy be fog lépni a konzervatívok közé, a Meloni-féle ECR-be. Előbb azt mondta, hogy már be akar lépni a választások előtt, aztán azt, hogy csak a választások után tud. Aztán végül sehogy sem tudott, mert nem kellett. Ekkor jött a B-terv, vagyis az, hogy ő egy regionális csoportot gründol. Ebben lett volna az ANO, az osztrák FPÖ, be akarták csábítani Ficót és Morawieckit is, még Jansát is emlegették, vagyis ez egy afféle közép-európai frakció lett volna.