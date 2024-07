„Nem kérdés, hogy a zuglóiak változást akartak, de ugyanaz a csapat marad a város élén, csak a polgármestert cserélték le” – Borbély Ádám a Mandinernek

A baloldaliak és liberálisok, ilyenkor felhördülnek, hogy minek gyurcsányozunk annyit. Mit tegyünk, ha ez az igazság? A kerületvezetés legnagyobb képviselőcsoportja a DK-é lesz, öten fognak beülni.

Már eddig is náluk voltak a legjelentősebb gazdasági társaságok, nélkülük nem volt testületi többség, és ez most még inkább így van, hiszen a polgármester kiszolgáltatottá vált a DK-nak, Gyurcsányék nélkül ugyanis egyáltalán nincs többség. Ráadáasul Tóth Csaba hírhedt székéből Hadházy is dirigálni próbál. Komoly kihívás lesz ez Rózsa Andrásnak. Zugló érdekében azt kívánom, hogy sikerüljön neki, de az elmúlt öt év azt bizonyítja, hogy két forintért bármikor hátba támadják egymást.