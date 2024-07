Kánikula: 40 fokos hőség lesz a jövő héten, kiadták a piros figyelmeztetést

Nyitókép: Pixabay

A legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki szerdára a HungaroMet Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére. A két vármegyében a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat.

A meteorológiai szolgálat veszélyjelzésében hétfőre Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar vármegyére másodfokú figyelmeztetést adott ki a várhatóan magas középhőmérséklet miatt. Ott a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat.

Kedden további vármegyékben alakulhat 27 fok felett a középhőmérséklet: erre a napra már Fejér és Pest vármegyére is másodfokú figyelmeztetés van érvényben magas középhőmérséklet miatt. Az ország többi részén 25 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet, így azokon a részeken elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Szerdára a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a HungaroMet Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére, mert a két vármegyében a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat.

Az ország többi részére Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kivételével másodfokú figyelmeztetést adtak ki magas középhőmérséklet miatt. A két észak-magyarországi vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szerdára.

A következő héten fokozódik a hőség, a hőmérséklet csúcsértéke a hét második felében már megközelíti a 40 fokot.

Elszórtan egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat – derül ki a HungaroMet középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn többórás napsütés mellett erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés várható, estére azonban a felhők összeesnek és kiderül az ég. A Dunántúlon kevesebb felhőre és sok napsütésre számíthatunk, míg a Dunától keletre magasabbra törnek a gomolyok, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Az északi szél többnyire mérsékelt marad, helyenként élénk lökések is lehetnek, zivatarok esetén pedig erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 30–37 fok között alakul, de északnyugaton 30 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet.

Kedden napos idő lesz gomoly- és fátyolfelhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 14–23 fok között, a maximum 30–37 fok között várható.