Egy nap alatt két emberéletet követelt a Balaton – szakértőt kérdeztünk, így kerülhetők el a tragédiák

Óvatosan az alkohollal!

A vízimentők hangsúlyozták,

a tűző napon, a vízben felerősödik az alkohol hatása.

Ne menjünk vízbe, ha már kicsit is érezzük magunkon az elfogyasztott ital hatását. Figyeljünk a környezetünkre is: ne engedjünk be olyan rokont, barátot a vízbe, csónakba, aki alkohol hatása alatt van. A vízbefulladásos esetek egy részénél kiderül, hogy túl sok alkoholt fogyasztott az illető – húzták alá.