Azt kérik a turistáktól, hogy tapsolják meg a balatoni pincéreket

Nyitókép: Marcos del Mazo/LightRocket, Getty Images

Esélyesen mindenki érzi a saját bőrén is, hogy nem túlzó a számos felhívás az óvatosságra, melyeket másfél hete hallunk, méghozzá a legmagasabb, harmadfokú hőségriadó mellett Mint az a Világgazdaság aktuális cikkéből kiderül, miközben hétvégén teljesen megtelnek a nagyobb strandok, hétköznap reggeleken is szokatlanul nagy a tömeg.

Ahogy azt Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára is elmondta a lapnak, egész júliusban hasonló hőségre lehet számítani, így a fennmaradó hetekben is mindennapos lehet a 40 fokos nappali hőmérséklet.

Ezzel együtt a Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ) friss nyilatkozata arra is kitért, hogy a konyhai dolgozók ebben a nehezen viselhető kánikulában még rosszabb helyzetben lehetnek, akár 50 fokos közegben is dolgozhatnak,

ezzel szó szerint pokoli körülményeket átélve, míg mi a vízparton, az étteremben vagy a büfé mellett igyekszünk javítani az állapotunkon.

Éppen ezért kéri azt a balatoni szervezet, hogy ha valaki teheti, ne csak türelmesebb legyen az átlagosnál, de lehetőleg egy rövid taps vagy legalább egy mosoly formájában is jutalmazza azokat, akik a vendéglátásban dolgoznak, és ebben az időszakban is a megszokottak szerint igyekeznek helytállni. Fekete Tamás, a szervezet alelnöke úgy fogalmazott: „az éttermek konyháiban pokolian forrók ezek a napok”. Szerinte „miközben mi italokkal és ízletes ételekkel hűsölünk, ők a forró gőzben és a tűzhelyek mellett izzadnak, hogy kiszolgáljanak minket”.

Gyakran 40-50 fok körüli hőmérsékletben dolgoznak, elviselhetetlen párában, nehéz fizikai munkát végezve. Ennek ellenére sokszor nem kapnak kellő tiszteletet és megbecsülést. A türelmetlenség, a gorombaság és a panaszok sajnos mindennaposak a vendéglátásban.”

A szövetség ezért kér arra mindenkit, hogy ne feledkezzenek meg róla, hogy a vendéglátásban dolgozók is ugyanúgy emberek, akik elfáradhatnak, izzadnak, elegük lehet. Ezért lehet segítség akár egy emberi gesztus, akár némi borravaló. Emellett Éskovács Péter, a BTSZ tanácsadója azt is elmondta, hogy a különleges helyzetre való tekintettel most minden, a vendéglátásban és turizmusban tevékenykedő szervezetet arra kérnek, hogy a közösségi médiában lehetőleg osszanak meg egy olyan posztot, melyben a nyaralókat arra kérik, hogy az éttermekben az átlagosnál több türelemmel fogadják a kiszolgálást.