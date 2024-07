Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

„Már a balos sajtót is bosszantja, hogy a messiás mégsem hozott megváltást, a Telex ugyanis hosszas és dörgedelmes, néhol kissé gúnyos cikkben szedte össze, hogy milyen ígéretei voltak Magyar Péternek, és hogy miként nem teljesültek ezek. Vélhetően azért, mert ezek az ügyek legfeljebb a fejében léteznek, ezeknek a lebegtetésével pedig csak a saját fontosságát akarja mutatni.

Harmadikutas konzervatív, aki a baloldal háborúpárti szegletében találta meg a meleg akolt, bennfentes, aki semmiről sem tud, az ember, aki a NER-en belül mindent is csinált, de saját bevallása szerint is egy senki volt. Magyar Péter az ellentmondások embere, ami erősen frusztrálni kezdte a baloldali sajtót is, amelynek prezentálnia kellene az új ellenzéki messiás hollywoodi siker sztoriját. Magyar ugyanis látványosan elhitte magáról, hogy őt már fel is építették valakik (természetesen a magyar nép), és teljesen elszabadult.

Úgy tűnik tehát, a megbízók felé tett vállalásokat nem sikerült maradéktalanul teljesíteni, a pressmani világkép terjesztésének zászlóshajója pedig össze is szedte, hogy mely ígéreteinek betartásai esetén válhat gyorsan kegyvesztetté Magyar Péter. Ezekkel az ígéretekkel pedig tele a padlás.

MAGYAR TÉTET EMEL

Bár a márciusban nyilvánosságra hozott hangfelvétel (olyan hangfelvétel, amilyet Magyar saját elmondása szerint nem szokott készíteni, ahogy most sem tette…) nem rengette meg a világot, az ügyészség azért hosszasan vizsgálta, minisztereket hallgatott meg az ügyben, majd arra jutott, hogy annak tartalma nem szól bűncselekményről. Magyar szerint azonban ez csak azért van, mert Polt Péter alatt működik az ügyészség, akiről egyébként épp az általa nyilvánosságra hozott felvételekből derült ki az, hogy a baloldali híresztelésekkel ellentétben nem áll a kormány, vagy más politikusok befolyása alatt.”