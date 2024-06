Még nincs vége: Vitézy Dávid szerint több DK-s vezetésű kerületben is módszeresen elkövetett visszaélések történtek

Nyitókép: Hegedűs Norbert / MTI

Mint megírtuk: Karácsony Gergely hétfőn beadta a Kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester-választás eredményének érvénytelenítését és a szavazás teljes városban történő megismétlését kéri. Nem kellett sokáig várni Vitézy Dávid válaszra, aki a közösségi oldalán reagált.

Ahogy Vitézy rámutatott: amennyiben a Kúria az indítványának nem ad helyt, úgy az „újraválasztott főpolgármesterként a lemondásával az új választást bármikor maga is el tudja érni.” Ebben az esetben is „a magam részéről állok elébe, bármelyik úton is éri el végül az új választás kiírását” – teszi hozzá.

Ugyanakkor Vitézy bemutatott néhány olyan fotót, ami miatt ő maga is jogorvoslatot kér. Ahogy írja, a IV. és a VII. kerületről van szó

Ezekben a DK által vezetett kerületekben módszeresen elkövetett visszaélések indokolják a jogorvoslatot, mivel a szavazólapokon történt, szinte láthatatlan vékonyságú kihúzások ellentétesek voltak a választási eljárásról szóló törvény a kiesett jelölt törlésére vonatkozó rendelkezéseivel.

Ugyanakkor – teszi hozzá Vitézy – ha megismételt szavazásra kerül sor, akkor „azt minél gyorsabban le kell bonyolítani, hisz a választók végre azt szeretnék, hogy az őket képviselők a városukkal foglalkozzanak, ne a választásokkal”.

A 2024-es budapesti főpolgármester-választás rendkívül szoros eredményt hozott. Az éjszakai órákban a szavazatszámlálás végeztével kiderült, hogy a hivatalban lévő főpolgármester, Karácsony Gergely mindössze 324 szavazattal előzte meg Vitézy Dávidot. Ezután Vitézy az érvénytelen szavazatok újraszámolását kérte, melynek eredményeképpen már csak 41 szavazatkülönbséggel nyerte meg a választást Karácsony Gergely.

