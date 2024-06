Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

„Szabó Tímea megmutatta, hogy milyen egy elvhű politikus, aki akár a legnagyobb ellenfele mellett is kiáll, ha az erkölcse úgy diktálja. Huh, de jó ilyet is látni! (Nem mindennel értek egyet, például a Böjte ügyben megjegyzett eset nekem annakidején inkább tűnt félreértésnek riporter és alanya között, mint disznóságnak, de a lényeg, hogy akkor is ki kell állni, ha olyat ér igazságtalanság, akit nem kedvelünk, esetleg konkrétan ellenfelünknek tekintjük.)”

***