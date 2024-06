Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

„A tegnapi ATV vs. Magyar Péter történésekről: bármit is gondolok Magyar Péterről, tegnap Magyar egyértelmű provokáció célpontja volt az ATV-ben. Egy ellenzéki vezető politikust a választás másnapján (meg semmikor sem), nem számonkérő dossziéval fogad egy magára valamit is adó televízió. Ez a Megafon stílusa.

Meggyőződésem, hogy ez nem Rónai Egon ötlete volt egyébként, akit én személyesen továbbra is sokra tartok, hanem az ATV vezetőié.

Ha vita van egy TV és egy politikus között, azt megoldja képernyőn kívül, akár közleményben mutatja be, hogy hányszor hívták meg, és cáfolja a politikus állításait. Még akkor sem lehet így viselkedni, ha esetleg nekik van igazuk.

Megjegyzem, én a »listázást« nem tartom elfogadhatónak, és a kivonulással sem feltétlenül értek egyet. A poszt egyébként nem Magyar Péter viselkedéséről, hanem az ATV tendenciózus magatartásáról szól.”

***