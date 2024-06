Nyitókép: Getty Images

„Ez a sokadik ismétlése a történetnek, hogy Mo. a második legszegényebb – most már »legszegényebb« országa az EU-nak. Ebből is látszik, hogy itt egy szervezett kampány folyik.

Nos, mennyi a realitása, hogy Románia gazdagabb nem csak Szlovéniánál vagy Csehországnál, hanem Máltánál, Portugáliánál vagy Spanyolországnál is? Ugye érezzük, hogy nulla. Abszolút nulla.

A mérési módszer tehát eleve kérdéses, és nem kicsit, de ráadásul ez az adat nem is a gazdagságról szól, hanem a fogyasztásról. A kettő nem ugyanaz.

Ha évente veszek egy Audit hitelből, akkor sokat fogyasztok, de előbb-utóbb tönkremegyek. Ha a gázár, villanyár, a bérlet költsége kétszer akkora, akkor is sokat fogyasztok, de akkor nekem jobb? Ez a gazdagság?

Ez az adatsor, és annak »eladása« állandó újrahasznosítása a magyar sajtóban gyakorlatilag már egy információs műveletnek minősíthető.

Mi a valódi gazdagság? Józan ésszel a felhalmozott vagyon (2. kép) + a nettó kereset (3. kép). Egyikben sem az utolsó Magyarország az EU-ban

– és ezek nem is vásárló erő paritás alapú számok, mert abban még feljebb lennénk. (Szerintem ppp-ben kell nézni mindent, ha lehet, bár tudom, hogy ebben nem értünk egyet mindenkivel, mert egyébként a nettó kereset is lehet sok, de ha mondjuk a lakbér elviszi a felét, mint nekem Washingtonban és Genfben is egykoron., akkor máris nem olyan vidám a kép.)”

A bejegyzést és a szövegben jelölt képeket itt tudja megnézni – a szerk.