„Ötévnyi városházi belharc után békés építkezés következik” – Eger megválasztott polgármestere a Mandinernek

Hogy értékeli a magunk mögött hagyott kampányt? Milyen tapasztalatokra tettek szert az elmúlt hetekben?

Jó hangulatú kampányt zártunk, és azt gondolom, egy igazán jó csapattá alakultunk a képviselőkkel, a stábbal, a segítőinkkel és persze a Fidesz megújult egri szervezetével is. Békében végeztük a feladatunkat, de sajnos Egerben történtek méltatlan esetek is a mögöttünk álló időszakban. Több illegálisan lehallgatott beszélgetés is nyilvánosságra került. Mi távol tartottuk magunkat ezektől az esetektől, nem is kommentáltuk, nem is használtuk kampánycélokra. A saját üzeneteinkre fókuszáltunk, arra, hogy

öt évnyi városházi belharc után egy békés építkezés és fejlődés következhessen.

Ezt ígértük, és ezt is kívánjuk tenni.