Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

„A konok kiskunok eddig Baja vagy Solt felé indultak, ha át akartak menni a Dunántúlra, mostantól Kalocsának is vehetik az irányt. Lenyűgöző építészeti remekmű, a Tomori Pál kalocsai érsekről elnevezett híd hirdeti ugyanis az örök igazságot, miszerint ha összekapaszkodunk, nem választhatnak el bennünket sem teremtett folyamok, sem mesterségesen ásott, szennylével telt árkok. Földi léptékkel is nagy öröm, ha Paksra sietvén nem kell egyórás kerülőt tenni. Bábel Balázs érsek felemelő miséjét is könnyebben hallgathatja meg ezentúl egy paksi illetőségű hívő. Ám ezeken túl jóval nagyobb az új műtárgy jelentősége. Közelebb hozza egymáshoz az M5-ös és M6-os autópályák mentén élőket, az ott vállalkozókat, minden túlzás nélkül beköti őket Európa vérkeringésébe, felszabadítja a térségben szunnyadó, eddig kihasználatlan energiá­kat. És akkor még nem beszéltünk a hidak szimbolikus jelentéséről.

A híd bináris faktum. Mindig van kiinduló és túlsó part, de soha nincs, nem is kell se harmadik, se sokadik, mert a híd éppen azért van, hogy megadja nekünk a másik oldalról azt, ami hiányzott itt ezen a tájon. Azáltal, hogy összekapcsol külön lévő létezőket, megteremti annak lehetőségét, hogy minden érintettnek jobb legyen. Ezáltal csökkenti az irigységet, a gyűlöletet, a bezártságból, elzártságból fakadó frusztrációt, közösséget teremt az elszigetelt, magányos tömegből. Józanul gondolkodó, hazájáért felelősséget érző politikus ezért nagy forgalmú hidakat épít, az előbb említett átvitt értelemben is, de szó szerint is. A nemzeti kormány a hídátadásban profivá vált, eddigi regnálása idején összesen tizenkilencet ívelt át folyóinkon, elődei ötöt. Ezért mondta Orbán Viktor az átadón, hogy itt is kirajzolódik a modern magyar politika aranymetszése: kétharmad-egyharmad. És benevezett a hídépítő kormány címre.