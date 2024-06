Orbán Viktor: Háborúpárti, gazdaságellenes, migrációpárti koalíció jött létre Brüsszelben (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán

Orbán Viktor péntek reggel Berlinből jelentkezett a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában. A kormányfő elmondta, hogy Olaf Scholz német kancellárral tárgyal majd az interjút követően. Beszámolt arról is, hogy csütörtökön találkozott a Mercedes teljes vezérkarával, s néhány nappal korábban az európai nagyvállalatok vezetőivel tárgyalt.

Megjegyezte, hétfőn az olasz kormányfővel, szerdán pedig a francia elnökkel tárgyal majd.

Elmondta a miniszterelnök azt is, hogy a Mercedes újabb beruházást hoz majd létre Magyarországon, amivel több ezer új munkahely jön létre. „Az egész német ipar egy nagy átalakuláson megy át” – tette hozzá.

Szerinte a magyaroknak lesz helye ebben a nagy átalakulásban, mivel a németek ezeket a fejlesztéseket Magyarországon hajtják majd végre, s ezt kell Olaf Scholz kancellárral megerősíteni. A mindenkori német kancellárral meg kell erősíteni az együttműködést, és a német gazdasági fejlődésben részt kell vennie a magyaroknak – tette hozzá.

Tragédia lenne a bezárkózás

A magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy tragédia lenne Magyarország számára, ha a bezárkózás lenne a központi irányelv Európában, mivel hazánk termelésének túl kicsi piac a tízmillió magyar, a világgazdaság nyitottsága kulcskérdés hazánknak.

Szerinte mi a világ számára gyártunk, az elzárkózó politika nem lenne jó. „Németország is hasonló cipőben jár, és nekik is érdekük a nyitott világgazdaság” – jegyezte meg Orbán Viktor. A magyar uniós elnökség is téma lesz a találkozón – tette hozzá.

Az Európai Néppártról

Orbán Viktor a nagy sajtóvisszhanggal járó informális uniós tanácskozás kapcsán megjegyezte, hogy ott a baloldali pártok bejelentették, hogy megállapodtak a fontos uniós tisztségekről. Elmondta, hogy „mi egy másfajta Európában gondolkozunk, mint az EPP és a baloldali pártok”, ugyanis ők egy háborúpárti, militarizálódó programot képviselnek, és

„ennek a néppárti és baloldali koalíciónak a másik legfőbb programja, hogy migrációpártiak”.

Megjegyezte a kormányfő, hogy az európaiak egy része nem akar határozott, jobboldali pártokra szavazni, de ennek ellenére nő a súlyuk Európában. Belgiumban és Franciaországban is megbuktak a kormányzó baloldali-liberális erők, de általános uniós fordulat nem történt.