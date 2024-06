Még pontosabban: „Nie wieder! Kein Millimeter nach Rechts!” Azaz „Soha többé! Egyetlen milliméterrel sem jobbra!” Az európai parlamenti választási kampányban volt olvasható ez a felszólítás valahol Németországban. Mit is üzentek? „Soha többé!”, azaz a második világháborúért a jobboldal a felelős, mi több, aki jobboldali, az fasiszta. Következtetés: egyetlen milliméterrel sem szabad jobbra menni. Látva a választás eredményeit és főként a néppártiak és a szocialisták összeborulását, a minta könnyen felfedezhető: mindegy, ki nyer egy választást valamely európai országban vagy uniós szinten, baloldali színezetű erők nélkül nem lehet kormányt alakítani. A jobboldal legjobb esetben is megtűrt szereplője a második világ­háború utáni választásoknak. Ma már minden ténylegesen jobboldali politikai erő „szélsőséges”, lényegében „fasiszta”, jobbik esetben „populista”. Ezért aztán egy alávaló antifa verőleány nemcsak legálisan bekerülhet az Európai Parlamentbe, még morális fölényt is kifejezhet egy „populista” jobboldali kormánnyal szemben. Egyetlen bűntevő baloldali is jobb, mint egy jobboldali kormány.