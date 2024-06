Ha a Hegyvidékről van szó, akkor elmegyek a falig, és le is bontom – Fonti Krisztina a Mandinernek

Ön a közösségi médiában nagyon aktív, a bejegyzéseiben azonban szinte nem is beszél a politikai ellenfeleiről. Ennyire nem számítanak Önnek?

Nem gondolom, hogy az ellenfeleimre kellene figyelnem. A hegyvidéki emberekre viszont nagyon is figyelek. Számomra az ő biztonságuk, nyugalmuk a legfontosabb. Az ellenzék pont ezeken a pontokon támad: bizonytalanságot keltenek, vádaskodnak, valótlanságokat állítanak.

Nekem az emberek visszajelzése számít, nem a politikai tülekedés.

Azokkal nem tudok mit kezdeni, akik viccnek tekintik a Hegyvidék életét, gazdálkodását. Az a párt tényleg nem számít, amelyik a megkapott közpénzzel való elszámolást – legalábbis a sajtó szerint – fiktív számlákkal tömi ki. Ebben a kerületben józan, dolgos emberek élnek túlnyomó többségben. Én rájuk figyelek.

Pokorni Zoltán az amúgy ellenzéki szavazók egy részének szimpátiáját is bírta, polgármestersége alatt a XII. kerület egy prosperáló, sikeres kerületként működött. A leköszönő polgármester azt mondta, szeretné, ha Ön lenne az utódja. Nem fél átvenni a stafétabotot?

Pokorni Zoltán valóban felkészült, nagy tudású vezető, a Hegyvidék nagyon sokan köszönhet neki. Bevallom, én is azok közé tartozom, akik próbálták maradásra bírni őt. De végül is tudomásul vettem a döntését. Megtiszteltetésnek tartom, hogy engem talált a legalkalmasabbnak, aki folytathatja a munkáját. Ez nem előzmény nélküli. Közel másfél évtizede dolgozom vele alpolgármesterként, képviselőként pedig már 18 éve foglalkozom a kerület közügyeivel. Hozzám tartozik minden, ami a gondoskodással, a szociális ügyekkel, az oktatással, az egészségügyi alapellátással, az emberek biztonságával összefügg. A Hegyvidék nem csupán a munkám, hanem a szenvedélyem is.