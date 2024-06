Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

„Az egyetlen kérdés, hogy 2026-ban még mire lehetnek képesek. És persze nem teljesen kizárt, hogy a Demokratikus Koalícióval közösen elérjék az 5 százalékot, de leglelkesebb híveik számára is most, júniusban dőlhetett el véglegesen: ennek tényleg vége. Mindörökkön, örökké, ámen. Jó lett volna sokkal hamarabb, de az az idő is eljött, hogy Gyurcsánynak vége. Fogjuk még látni sok helyütt, de érleljük magunkban: június kilencedikén politikai értelemben megsemmisült. Érték már őket arányos tekintetben nagyobb vereségek, de mégis ez bizonyult a legnagyobbnak.

Ez pedig gyökeresen új világhoz vezet el a jövőben. Ismeretlen, furcsa, rég nem látott világhoz. Hiszen Feri, ha annak idején főszereplőként nem is, de mégiscsak 2002 óta velünk van. Az bizony 22 év. És 2 éve tán még van is, az már 24. Majdnem emberöltő. Valahol ez iszonyú, személyes tragédia is – na, kit érdekel -, valahol lúzerség, valahol meg csak egyértelmű következmény.

Őszintén mondom, örülök ennek. A rendszerváltoztatás utáni időszak egyik, ha nem a legkártékonyabb alakjának lett most hirtelen vége – és vele együtt a nejének is.

Nem lesz itt semmilyen 2026-os miniszterelnök-jelöltség, nem lesz lehetséges váltópárt kialakítása, nem lesz itt semmi. Nem olyan látványosan, de legalább olyan egyértelműen hulltak a mélybe, mint a Momentum. 2026-ban egészen biztosan új éra kezdődik, egy Gyurcsány-mentes baloldallal. És legyenek bármilyen károsak majd azok a balosok is, ez felettébb megnyugtató, rég várt eredmény lesz.”

***