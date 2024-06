Nyitókép: MTI/Kallos Bea

„Csurka István egykori kijelentése, ami azóta szállóigévé vált, miszerint a szakértelem bolsevista trükk, most is aktuális. A baloldal futószalagon hív be különböző műsoraiba olyan szakértőket, akik rendre bírálják a kormányt. Megérne egy külön tanulmányt, hogy hány leharcolt monetáris vészharangozót szólaltat meg napi/heti rendszerességgel az ellenzéki média. Legutóbb az Orbán-kormány várható pénzügyi összeomlásáról és a szerinte várható megszorítócsomagról Bod Péter Ákos fantáziált a Klikk TV Mélyvíz című műsorában.

A költségvetés, a gazdaság helyzete elkerülhetetlenné teszi a kormány számára a megszorító intézkedéseket – még akkor is, ha azokat »konszolidációnak« nevezik – hangoztatta a közgazdász, egyetemi tanár, az MNB korábbi elnöke.

Bod Péter Ákos a rendszerváltáskor az Antall-kormány ipari minisztereként tevékenykedett, később jegybankelnök lett, sőt az első Orbán-kormány idején is tanácsadóként szerepelt. Utána viszont, ahogyan Pilhál György írja – »liberális siratóasszonnyá vénült«. Rossznyelvek szerint akkor gondolta újra hovatartozását, amikor elküldték a Századvég folyóirat szerkesztőségéből.

A baloldal által szakértőként megszólaltatott figurák, úgy mint Surányi, Békesi vagy éppen Bod, hivatali idejükben inflációs rekordokat döntöttek, mégis előszeretettel bírálják a Fidesz–KDNP vezette kormány intézkedéseit.

Érdemes felidézni a Kontra egyik korábbi írását. Bod Péter Ákos 1991. december 9. és 1994. december 14. között volt a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Elnöksége kezdetén az amerikai dollár 77,02, a német márka 48,82 forintba került. Leköszönése napján ugyanezek a számok 109,14, illetve 70,74 voltak, ami a dollárral szemben 41,7 százalékos, a márkával szemben 44,9 százalékos gyengülést jelent. A KSH adatai szerint az 1990-es évek elején az éves fogyasztóiár-index bőven húsz százalék környékén alakult: 1992-ben 23, 1993-ban 22,5, 1994-ben 18,8 százalék. Bod Péter Ákos elnöksége alatt a göngyölített infláció 79 százalékos volt három év alatt.

Ennyit a szakértelemről. Csurkának megint igaza lett.”