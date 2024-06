Bulgária Orbán mellé állt és egyértelmű üzenetet küldött: nem hajlandó fegyvert szállítani Ukrajnának!

Meccsre megy? Mutatjuk mennyiért lehet last minute kijutni az Eb-re!

A szervezett utak nem olcsók a németországi Eb-meccsekre, a magyar–svájci mérkőzésre a last minute ajánlatok repülővel 450 ezer, busszal pedig 190 ezer forinttól érhetők el. Ebben azonban a ma már borsos árú belépőjegy és a szállás is benne van. Ha valaki tud jegyet szerezni még, és egyénileg utazik, jó, ha tudja, a meccsek estéjén az adott város olcsóbb szállásainak az árai jellemzően megduplázódnak, és az utazási időbe a helyi dugókat is érdemes belekalkulálni.