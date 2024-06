Azahriah a New York Timesnak: Ez egy szabad ország, nem Oroszországban élünk

Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI

A francia Le Monde után a New York Times is foglakozott a fiatal magyar előadó, Azahriah felemelkedésével és sikereivel. Az amerikai lap régiós tudósítója, Andrew Higgins a három, teltházas Puskás Aréna-beli koncert egyikén a backstage-ben volt, és interjút is készített a popsztárral.