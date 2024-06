Az ellenzéki pártok alternatíva-mentességét jól mutatja, hogy a szavazóik nem az egy-egy párt javasolta programhoz, azaz, alternatívához ragaszkodnak. A szavazóik egy szempillatás alatt hagyták faképnél tömegesen a pártjaikat és lettek egy új valami rajongói, ami ugyanúgy nem ajánl jól megfogható és vitatható alternatívát a parasztfelkelésen túl.

Az intellektuális lustaságra és a fantáziátlanságra mindig kapunk valami önfelmentő választ, vagyis a végeredmény az alternatíva felmutatásának képtelensége.

Na, de miért voltak parasztfelkelések? Ezt a kérdést érdemben sosem tették fel.

A kérdés, amit a győztesek értelmesebbjeinek is fel kell tennie, az, hogy miért jött létre a tömeges irracionális harag.

A harag a frusztrációból fakad, ha annak felelőse valakihez vagy valakikhez kötődik. És a mindenkori ellenzéknek ez a fő tevékenysége, hogy a frusztrációkért a kormányzatot tegye felelőssé és szemben mozgósítsa a polgárokat. Azonban még a jómódúak jelentős része, akik aligha anyagilag frusztráltak, is dühös. És a politikai harag – mint a parasztfelkelések esetében – irracionális viselkedést eredményez: a cselekvő nem számol a tettei következményeivel, csak változást akar. Mindegy milyet, de azonnal. (Ezért is a politikai rajongás rövid életű, ha nem következik be a változás.)

Az 1990 óta jobbos Hódmezővásárhely elvesztése után elmaradt a reflexió. Most lesz-e? A jobboldal azzal nyugtatja magát, hogy a politikája kulcselemeivel – családtámogatás, illegális migráció megállítása, rezsicsökkentés, békepolitika, stb. – a szavazók zöme egyetért, még az ellenzékiek is. Éppen ezért a politikáját az ellenzék nem is nagyon támadja, ezért sem nagyon keres alternatívát.

A kritikák és a harag a jobboldal hivatalviselőire irányul.

A biztos siker, az esetleges bukás és a vele járó következmények elmaradása magabiztossá, gátlástalan voluntaristává teheti az esendő embert. Ettől a jobberek sem mentesek.