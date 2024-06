„A Fidesz-KDNP képviselői a békén fognak dolgozni, a többiek a háború folytatásán”

Az olaszoknál nyilván elemi érdek, hogy ha már bejutottak az illegális migránsok, vigyék el őket az országból. A jobboldali kabinet azonban ettől még a migrációt elutasítja. Ami a lengyeleket illeti: bizony előfordul, hogy a társadalmi nyomás hatására egy vezető kénytelen behódolni a józan észnek. Egyébként, tizenegy éve jórészt Belgiumban élve

személyesen is rengeteg hátulütőjét tapasztaltam az úgynevezett multikultinak, az együttélési nehézségeknek. Épp most teltek meg a menekültszállók,

ettől meg beengedik a többieket, legfeljebb a férfiakra rábízzák a boldogulást. Ez a modell nem működik, akárhogy próbálják Európára erőltetni. A kelet-európai régióban azonban még számít a józan ész, ám az érdekérvényesítést nehezíti, hogy szövetségesünket, Robert Ficót egy aljas, háborúpárti merénylő meglőtte. A vele való együttműködés is jelzi ugyanakkor, hogy fontos ügyek mentén baloldali és jobboldali politikusok is szót tudnak érteni egymással. Kell is, amikor a sokszínűségre hivatkozva egy föderalista Uniót akarnak kialakítani a globalista erők, legyűrve a nemzetállami szuverenitáshoz ragaszkodókat. Ez is az egyik fő tétje az EP-választásnak, természetesen a háború és a béke kérdésének eldöntése mellett.

De milyen beleszólása van mégis ilyen nagy ügyekbe tizenvalahány fideszes képviselőnek?

Minél több politikust tudunk kiküldeni Brüsszelbe, annál jobb pozícióból tudunk szövetségeseket keresni ügyek mentén. És nyilván ezek közül a legfontosabb az Európa jövőjét alapvetően meghatározó háborús konfliktushoz való uniós viszonyulás alakítása.

Egy biztos: a Fidesz képviselői a békén fognak dolgozni, a többiek a háború folytatásán. Utóbbi forgatókönyvnél az újabb világháború kitörése sem lehetetlen. Tényleg azt akarjuk, hogy a férfiakat és nőket elküldjék olyan küzdelembe, amihez egyébként nem is lenne közünk? Vagy nem ezt. Akinek tehát fontos a béke, nem is kérdés, kit választ június 9-én.