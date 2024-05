„Voltak könnyek és üdvrivalgás is” – a jubileumi koncertek után már a nyári turnéra készül Ákos

Ákos hozzátette, „a sors még adott nekünk lehetőséget három vidéki sportcsarnokbeli fellépésre is, ahol szintén nagyon komoly látogatottság mellett, fantasztikus hangulatban muzsikáltunk a Győri Filharmonikusokkal és a pécsi Voisingers kórussal közösen”.

A vidéki koncertekről valamivel később így vallott az énekes:

a visszafojtott csendtől a felszabadult ünneplésig »minden hangszeren játszott« a közönség.

Voltak könnyek és üdvrivalgás is. Szívből kívánom minden pályatársamnak, hogy megérhesse a 30. évfordulóját a saját munkájában, és hogy ilyen értő, szeretetteli és normális közönségnek játszhasson”.

Bakelitre került a jubileumi koncert anyaga

A budapesti helyszíneken hangfelvételek is készültek, melyeket dupla CD lemezen jelentettek meg, illetve egy tripla LP-n (vinyl nagylemezen), hiszen a lemezanyag ennyi bakelitre fért csak fel. „A teljes műsor felkerült rá, csak az Adjon Istent hagytuk ki helyhiány miatt, illetve mert amúgy is minden koncertlemezemen rajta van” – tette hozzá a zenész, aki azt is elárulta, hogy

aki az albumot megvásárolja, az egyben gazdag fényképanyagot és egy rövid visszaemlékező írást is megkap vele.

„Bő egy hónapja jelentünk meg az anyaggal, amely rögtön az első helyen nyitott a fizikai és a letöltési listán is, és még most is viszonylag előkelő helyen van” – hangzott el.