Fotó: képernyőmentés

„Meg mernék rá esküdni, hogy néhány családtagommal kezd elhidegülni a viszonyom. Ma reggel például a zuhanyozóban elejtettem a fürdőrózsát, naná, hogy jó nagyot dörgött. Havasné, aki már hetek óta nem is járt az emeleten, mivelhogy mostanában már én csinálom neki a kávét, most persze benyitott, és egyáltalán nem aggódó hangon megkérdezte, hogy:

-Elestél? Mondtam, hogy nem.

Reggeli után, néhány hónapos vívódás után úgy döntöttem, hogy összekötözöm a január óta összegyűlt, néhány mázsa újságot. A műanyag, tárolásra használt szennyestartó feldőlt a kertben.

Havasné azonnal megjelent, és megkérdezte, hogy nagyon megütöttem-e magam. Mintha várna valamire.

Na, és az unokám! Közölte, hogy róla nem írhatok a Facebookon, pláne nem azt, hogy éjjel 1:40-kor mérik be gyorshajtással. Így is alig tudja leplezni, hogy az én BMW-mel jár. Gyanús nekem most már az egész család.”