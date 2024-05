Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„Ennyit Tüttő Kata hitelességéről.

A szocik régi-új favoritja korábban többször kiverte már a biztosítékot az embereknél, először akkor, amikor a válság kellős közepén, 2021-ben a saját közösségi oldalán dicsekedett el azzal, hogy a milliomosok kedvenc, méregdrága hobbiját, az úgynevezett tengervízi lovaglást választotta nyaraláskor. Majd azzal hívta fel magára a figyelmet, szintén közfelháborodást keltve, hogy spórolásra, egészen pontosan kevesebb autózásra kérte a budapestieket, miközben ő maga is rendszeresen így közlekedik. De volt, hogy rúdtáncmutatvánnyal szándékozott elkápráztatni a szavazókat, ez a kétes teljesítménye be is került a legnépszerűbb rá irányuló Google keresésekbe is, amit büszkén mutogatott.

Miután a szocik lepaktáltak a DK-val, Tüttő meggondolatlan nyilatkozatai könnyen lehet, hogy sokba fognak kerülni Gyurcsányéknak.”

