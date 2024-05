Teljes hírzárlat van Karácsonyéknál, napok óta hallgatnak a kampányfinanszírozási botrányról

Emlékezetes, hogy a Magyar Nemzet egy tényfeltáró cikkben mutatta be, hogy a baloldal főpolgármester-jelöltjének kampányára a pénzt 2019-ben a Mindenki Budapestért (Mibu) Egyesület bonyolította, a szükséges pénzforrást pedig kísértetiesen hasonló módon teremtették elő, mint a szintén Karácsony nevével fémjelzett 99 Mozgalom a 2021-es baloldali előválasztási kampányban. Utóbbi esetben a félmilliárd forint valódi forrására egyelőre nem derült fény, az viszont ismert, hogy az összeg döntő hányadát euróban és angol fontban fizette be a 99 Mozgalom bankszámlájára ugyanaz a Perjés Gábor, aki már 2019-ben a Mibu vezetőjeként is feltűnt hasonló szerepben. Karácsony öt évvel ezelőtti főpolgármester-jelölti kampánya esetében viszont tudni lehet, hogy a több tízmillió forintos támogatás külföldről érkezett, a Tordai Csabához, Karácsony Gergely jogi főtanácsadójához köthető Bakony Rental Kft. közvetítésével.