Parragh László: Az ideális a fehér bőrű, keresztény kultúrájú, európai gondolkodású munkaerő importja lenne

Parragh László, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt az Egyenes Beszéd vendége, ahol a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről és jövőjéről beszélgetett a műsorvezetővel, Rónai Egonnal. Parragh szerint a magyar gazdaság nehézségein nem lehet csodálkozni, hiszen

négy év alatt megtépázta a covid, majd jött az ukrán–orosz háború, hozzá egy energiaválság és egy erős inflációs hullám.

Szóba került a munkaerőhiány is: Parragh László szerint látni kell, fogy a magyar munkaerő, a korosztályok idősödnek, így egyre kevesebb emberrel számolhat a piac. A műsorvezető felvetésére, hogy ezért jönnek külföldi munkások, főleg a Távol-Keletről is, Parragh a következőt válaszolta: „Az ideális a fehér bőrű, keresztény kultúrájú, európai gondolkodású munkaerő importja lenne, de hát ez is kifogyott. Marad a Távol-Kelet” – fogalmazott.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke egyelőre nem tartja reálisnak, hogy mostanában visszatérjenek Magyarországra a Nyugat-Európában dolgozó magyarok, szerinte ez egy lassabb folyamat, ám nincs más megoldás, olyan programot kell kialakítani, amely a magyar béreket közelebb hozza a nyugat-európai bérekhez.