„Paranoiás”, „hülyét csinál magából”, „kicsinyes” – már Magyar Péter híveinek is sok volt az internetblokkolós konteó

Nyitókép: Attila Kisbenedek / AFP

Mint megírtuk: nemrég egy olyan posztot tett közzé közösségi oldalán Magyar Péter, amelyben közölte: szerinte a „titkosszolgálat elkezdte blokkolni a az internetet és a mobilelérést a TISZA Párt országjárásának helyszínein”. A posztban továbbá felszólította Pintér Sándor belügyminisztert, valamint Rogán Antalt, hogy „ne korlátozzák az internet szabadságát, valamint a szabad véleménynyilvánítást”. Magyar még két férfi fotóját is megosztotta, akik szerinte civil ruhás rendőrök voltak, és internetblokkolók voltak náluk.

Időközben kiderült Magyar Péter sztorijával kapcsolatban, hogy az általa emlegetett jelzavarók egyáltalán nem úgy néznek ki, és nagyobbak is a valóságban, mint a képen látható eszközök. Egy olyan erősségű eszköz ugyanis, amely képes lett volna valóban megzavarni az internetelérést ekkora körben jellemzően nem egy kézi, akkumulátorral működő eszköz.

Az Átlátszó rávilágít: a fotón látható eszköz valójában nem más, mint egy egyszerű szolgálati rádiótelefon.

„A rendőrség munkatársai nem blokkolták az internetet és a mobilhálózat elérhetőségét a szóban forgó gyűlésen/gyűléseken, és ilyenről nincs is tudomásunk. A közösségi oldalakon közzétett – nehezen azonosítható – fényképfelvételeken minden valószínűség szerint egy szolgálati (EDR) rádiókészülék látható, olyan, amilyet a rendőrök – így a gyűlés biztosításába beosztott munkatársaink is – használnak” – reagált a rendőrség a Telexnek.

A HVG-nek nyilatkozó szakértők szerint jóval prózaibb az ok, ami miatt akadozott a rendezvényen az internet. Még, ha a hálózat normál körülmények között jól is működik, azt nem arra tervezték, hogy olykor a hétköznapi terhelés többszörösét kibírja. Ezért szokott más ellenzéki tüntetésen, koncerteken, de még a kormánypárti rendezvények esetében is sokszor lelassulni, akadozni az internet a helyszínen.