Előkerült a mentősök jegyzőkönyve arról, amikor Magyar Péter öngyilkosságot szimulált

Megszerezte a Bors az Országos Mentőszolgálat jegyzőkönyvét arról az esetről, amikor Varga Judit mentőt hívott Magyar Péternek, mert azt gondolta, hogy a férje öngyilkos lett.

Az esetről Varga Judit már korábban beszámolt Hajdú Péter műsorában is. A korábbi igazságügyi miniszter akkor így fogalmazott: „Amikor megtaláltam, ott volt mellette egy levél Xanax és már csak egy darab volt benne a tízes levélen. Nem tudtam, hogy most egyet vett be, vagy kilencet, vagy nyolcat. Nem kockáztathattam nyilván, ez alapvető emberi kötelesség. Úgyhogy fogtam, felhívtam a mentőket.”

Varga az esetről Hajdú Péternek elmondta azt is, hogy mindez a két kisebb gyerekük jelenlétében történt, akik megdöbbenve kérdezgettek, amikor meglátták a szirénázó mentőautót. Az egykori miniszter visszaemlékezése szerint, amikor rátalált a férjére, rázni, keltegetni próbálta őt, és hangosan, ijedten kérte, hogy keljen fel, különben hívja a mentőket. Mivel Magyar nem mutatott életjelet, azonnal hívta a mentőket. Miután Varga Judit letette a telefont a mentőkkel, Magyar Péter felkelt az ágyból, és közölte: „mondd le őket, nem vettem be semmit”.

A Bors most megszerezte a kivonuló mentők jegyzőkönyvét, amiből kiderül, hogy a negyvenes férfihez mérgezési tünetek miatt kértek mentőt Varga Judit és Magyar Péter lakására, 2023 februárban.

A Bors birtokába jutott jelentést nem a kattintásvadászat, a pletykaéhség vagy egyéb haszonszerzési célból tesszük közé, hanem azért, mert hosszas mérlegelés után úgy gondoljuk, hogy van közvonatkozása.

A magánélethez való jog a politikusokat is megilleti. Azonban a nyilvánosság számára releváns magánéleti részletek vonatkozásában szerkesztőségünk szerint erősebb azon közérdek, hogy ezeket a részleteket a közvélemény is megismerhesse.

Az, hogy a múlt héten még gyermekvédelemért kampányoló, a politikai ellenfelét hazug gyermekvédelmi és családvédelmi politikával vádoló, választáson elinduló, közbizalmat kérő Magyar Péter a gyermekei jelenlétében öngyilkosságot szimulál, és ezzel egyébként az amúgy is túlterhelt mentőszolgálat kapacitását is feleslegesen veszi igénybe, a közre tartozik, mert alapvető politikai hitelességi kérdéseket feszeget.

Ezen érdekmérlegelési logika mentén szemléztük a Bors jelen cikkét, de e logika mentén hoztuk le a Varga Judit és Magyar Péter közötti nagy port kavart veszekedés rendőrségi jegyzőkönyvét is.

Egy hasonlattal élve, az, hogy egy politikus rendszeresen dohányzik, a politikus magánszférájának a része, nem tartozik a nyilvánosságra, így az erről készült fotó személyiségi jogot sérthet. Ha azonban a rendszeresen dohányzó politikus éppen a dohányzásellenes kampányt elindító egészségügyi miniszter, akkor a dohányzásról készült fotó alapvető politikai hitelességi kérdéseket feszeget, így pedig a közre tartozik.