Nem akármilyen posztot tölt be évek óta a DK-rajongó Vásárhelyi Mária

Nyitókép: Vásárhelyi Mária átveszi az Új Köztársaságért díjat Gyurcsány Ferenctől és Kolber Istvántól (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A Demokratikus Koalíció egyik nagy támogatója, a kormányt folyamatosan támadó Vásárhelyi Mária töltötte be az elmúlt években és tölti be most is a József Attila Színház felügyelőbizottsági elnöki posztját – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Ez az adat egyébként a színház honlapján és a 2020-as alapító okirat módosításában is megtalálható. Eszerint

Vásárhelyi megbízatása 2024 novemberének végéig tart.

A Magyar Nemzet emlékeztet rá: Vásárhelyi Mária SZDSZ-es háttérrel érkezve csapott fel a gyurcsányizmus egyik legharcosabb védelmezőjének, így talán nem véletlen, hogy pozíciót kapott a Karácsony–Gyurcsány-érában.

A cikk felhívja a figyelmet arra is, hogy

a fővárosi fenntartású gazdasági társaságok mellett a kulturális intézmények működése felett is erős kontrollal bír a DK,

amelynek legszembetűnőbb példája, hogy Bősz Anett tölti be a kulturális főpolgármester-helyettesi posztot.

Vásárhelyi az elmúlt években gyakorlatilag a DK pártszócsöveként nyilvánul meg a különböző ügyekben,

így például a 2022-es választás előtti időszakban még a baloldal szereplőit is bírálta, amiért megkérdőjelezték Gyurcsány, illetve Dobrev Klára szerepét az ellenzéki összefogásban.

Egy másik bejegyzésben Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltsége mellett korteskedett:

Dobrevet támogatom azért is, mert ő a leginkább beágyazott az európai politikába.”

A szociológus a DK internetes házi televíziójában is szerepelt, ahol Orbán Viktor miniszterelnökre tett személyeskedő megjegyzéseket. Vásárhelyi Mária emellett olyan sajtótermékekben fogalmazza meg Gyurcsány-párti nézeteit, mint az Élet és Irodalom vagy a 168 Óra.

A szociológus édesapja Vásárhelyi Miklós, az SZDSZ egyik alapító tagja volt, aki 1990–1994 között a Szabad Semokraták Szövetsége országgyűlési képviselőjeként tevékenykedett, majd 2001-ig a Soros Alapítvány kuratóriumának elnöki tisztjét töltötte be.

Vásárhelyi egyébként több mint tíz évvel ezelőtt elvesztett egy személyiségi jogi pert az azóta elhunyt Hankiss Ágnessel szemben,

aki még egy 2004-es televíziós nyilatkozatában azt mondta, hogy Gimes Miklós elítélésében szerepet játszott Vásárhelyi Miklós terhelő vallomása is, az 1956-os forradalom leverését követő Nagy Imre-perben.