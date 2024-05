Nyitókép: Facebook

„Vasárnap anyák napját tartott Magyar Péter Debrecenben, felsorakoztatva a sértett embereket és összegyűjtve a Telex-híreken élőket. Újra békemenetes hangulatot keltve, magyar zászlókkal, kokárdákkal, helységtáblákkal felszerelve érkezett a csapat. Sokan voltak, de a Nagytemplom előtti tér felét a slepp töltötte meg, akik mindenhová kísérik, mint egy focimeccsen, vagy egy zenei sztár rajongóiként.

Magyar Péter itt nagyszínpadon lépett fel, nem platón, mint az idelátogató budapesti sztárok. A debreceni hallgatóság pedig úgy jött ide, mint mikor egy fővárosi sztár lép fel a Nagytemplom előtt, és nem csalódtak, mert azt hallották, amit a Telex, ATV, HVG nekik mondani szokott. Ráadásul szép népdalokkal fűszerezve, amibe a közönség is bekapcsolódhatott Rost Andrea közreműködésével. Még a felvezető előtt beköszönt Magyar Péter, megszólalt a »gépi hang« azon a monoton módon, ahogy szokott, és a közönség tapsolt neki.

Magyar Péter a fősértett, mert kiürült a mézes bödön, oda vannak a jól fizető pozíciók, így tenni kell valamit. Ő most a megélhetéséért küzd, ez a fő motiváció. Újra fellépett itt is Tarr Zoltán, a kiugrott, elbocsátott, sértett református lelkész, akinek most is egyet sikerült elérnie, egy jó skandálást: »Balog Zoltán mondjon le«. Rost Andrea nem kapta meg a vágyott állást, ő azért énekel Magyar Péter rendezvényein minden alkalommal. A jó hangulatot, a Fidesz-utánzat feelinget immár nemcsak a zászlók, kokárdák, táblák, de a szép népdalok is nyújtották általa. Az eseményen megpróbálták kisajátítani a Tavaszi szél vizet áraszt népdalt, mint a Tisza párt »himnuszát«. Eközben azt mondták, kiöntött a Tisza. De fecsegett a felszín és hallgatott a mély. Itt a telexes fecsegések, mi több uszítások hallgatói voltak, de a komoly, nemzeti, keresztény értékrendű szavazótábor, a »mély« otthon maradt és hallgatott.