Ledöbbent az Index: még nem látott ilyen „pénzesőt” Magyarországon

Nyitókép: Pixabay

„Masszív pénzeső Magyarországon, ilyet még nem láttunk” – címmel jelent meg az Index hasábjain a lap heti gazdasági összefoglalója. A portál szerint erősödött a forint mind az euróval, mind a dollárral szemben. A KSH kimutatásaira hivatkozva azt írják: a márciusi külkereskedelmi termékforgalmi statisztikák több mint 1,5 milliárd eurós többletet mutattak,

azaz ennyivel többet exportált a magyar gazdaság, mint amennyi importra szorult.

„A 12 havi görgetett egyenleg ezzel soha nem látott szintre, közel 12 milliárd euróra nőtt, ami hátszelet jelent a devizánk számára” – világított rá Cserép Máté, az MBH Elemzési Centrum munkatársa.

Háromhavi csúcs a forintpiacon

„Szerda délután jött el a fordulat a forint piacán, és kezdett érdemi erősödésbe a jegyzés

Szerda estére már 389 alá erősödött a forint az euróval szemben, majd csütörtök este már 388 alá is benézett átmenetileg”

– mutatott rá Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior elemzője. A forint pénteken is folytatta az erősödését, kora délután a jegyzés már 387 közelében járt az euróval szemben, legutóbb erre február második felében volt példa: közel három hónapos csúcsra lendült a forint.

Rekordok a magyar tőzsdén, csökkent a gáz ára

„Sorra döntötte a történelmi rekordokat a BUX-index is, melyet a kedvező nemzetközi befektetői hangulat is segített, többek között a német DAX- és a francia CAC-index is új rekordot ért el” – világított rá Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.

A BUX-index emelkedéséhez az összes hazai vezető részvény hozzájárult

– fűzte hozzá. A cikkben írnak arról is, hogy az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsdén a legközelebbi, júniusi határidőre előző hét péntek délután megawattóránként 30,05 eurón állt, ezen a héten péntek délutánra pedig 29,78 euróra csökkent.

Az északi-tengeri Brent típusú olaj ára az előző hét péntek délutáni hordónkénti 83,31 dollárról e hét péntek délutánra minimálisan emelkedett – 83,58 dollárra – olvasható az Index cikkében.