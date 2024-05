Nyitókép: Facebook

„Önleleplező és botrányos interjút adott Magyar Péter a lengyel Rzeczpospolita című lapnak, amelynek minden magyar demokratát rémülettel kell, hogy eltöltsön. Nincs kétségünk afelől, hogy a Magyarban messiást diagnosztizáló ellenzékieket ez sem zavarja, de amit Magyar az interjúban előadott, az maga a rémálom.

Mi ezt látjuk benne kezdettől fogva.

Magyar kijelentette, hogy »az 1998-as Orbánhoz szeretne visszatérni, azokhoz az időkhöz, amikor semmi sem fenyegette a demokráciát«. Ennél riasztóbb jövő nem is várhatna az országra. Ez azt jelenti, amit hetek óta írunk, hogy Magyar elölről kezdi azt, aminek a vége felé közeledik nélküle is az ország. Az 1998-as Orbán is egy szörnyeteg volt, és már benne voltak a 2010-es és a 2024-es Orbán csírái. Ki akarja az Orbán korszakot elölről kezdeni?

Az a tény, hogy Magyar azt gondolja, az 1998-as Orbán nem fenyegette a demokráciát, a bizonyítéka annak, hogy Magyar ugyanoda eljutna, ahol most tartunk, csak gyorsabban, mert Orbán már kitaposta az utat, másrészt rendszerének »vívmányait« megtartaná és át is venné. Magyar súlyos téveszméihez tartozik, hogy Orbán veresége esetén azért adná át a hatalmat, mert »maradt benne valami a négy választást megnyerő demokratából«.