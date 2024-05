Kéri László: „Viktor, az elmúlt két évben felhalmozódott itt jó néhány probléma, amire neked semmiféle válaszod nincsen” (VIDEÓ)

Nyitókép: képernyőfotó / Frisshírek Podcast

Kéri László politológus volt a Frisshírek Podcast vendége. A Robert Fico elleni merénylet kapcsán Kéri elmondta, hogy tévesen kapott szárnyra a hír, hogy az elkövető baloldali lett volna, de szerinte a magyar emberek 90 százalékaa úgysincs tisztában a szlovák belpolitikai helyzettel, tehát bármit elhisznek.

Majd azt is kifejtette, hogy

Orbán Viktornak nem illene Robert Fico szerencsétlenségét felhasználnia a saját hasznára.

Mint mondta, a „hullarablók élelmessége” jut eszébe erről, ami olyan szerinte, mint amikor egy mentő szirénázva megy az utakon, „és némely élelmes magyar sofőr a mentő nyomába szegődve vágtat keresztül a városon”.

Hszi Csin-ping füttyentett Putyinnak

Kéri ezután a kínai elnök látogatásáról is értekezett. Mint fogalmazott: Hszi Csin-ping rögtön azután, hogy Európából hazatért, fogadta is Putyint – szerinte feltűnő külsőségek között. Szerinte Putyint ilyen látványosan, kvázi szövetségesként fogadni elég gyanús. „Alighogy hazaért, menet közben már füttyentett, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics, most megosztjuk a tapasztalatokat” – fogalmazott. Majd hozzátette:

Csak a vak nem látja, hogy éppen megalakul egy nagyon erős katonapolitikai, gazdasági, regionálisan és globálisan is jelentős blokk, ami az európai és amerikai érdekekkel szemben szervezi meg magát”

– jegyezte meg.

Orbán az elsők között

Kéri arra is kitért, hogy szerinte őrültség, hogy a harmadik világháború küszöbén lennénk, szerinte ez csak a tudatlanoknak szól, akikhez nem jut el semmi más információ, csak a kormány általi narratíva.

A politológus ezután a populista erők megjelenését fejtegette, mint mondta, Orbán a legnagyobb világlapok címlapján – a Newsweektől az Economistig – az elmúlt években mindig együtt szerepel négy-öt másik arccal: Putyinnal, Erdogannal, Trumppal, Hszi Csin-pinggel, Bolsonaróval.

„Kétségtelen, hogy Orbán Viktort a nemzetközi közvélemény és az elemzők is ott tartják abban a legszűkebb körben, ahol ezt a mintát tervezik, fejlesztik, terjesztik.

Itt van valami átfogóbb nemzetközi trend, aminek a felismerésében Orbán az elsők között volt”

– fogalmazott. Úgy véli: „Az Orbán-jelenség nem egyedülálló, hanem egy nemzetközi jelenség állócsillaga. A többiek csak üstökösök”.

Migránsválság és szuverenitás

Kéri azt is megjegyezte, hogy a 2008-9-es gazdasági válságot még azóta sem dolgozta fel a világ, sőt, azóta egyre vészesebben növekvő szociális feszültségek vannak. „Ennek a válságnak nem elhanyagolható tényezője az a migránsválság, ami akkor is létezne, ha Orbán nem fedezte volna fel, és nem áll az élére” – szögezte le, majd hozzátette:

a populizmus mögött az egymásra halmozódó válságok vannak: gazdasági válság, menekültválság, covid-válság, környezetvédelmi válság, cyber-válság.

Utóbbi, illetve általánosságban a szuverenitás-vita kapcsán Kéri Szijjártót becsmérelte, szerinte ugyanis Lánczi Tamás szuverenitásvédelmi intézetének be kellene idéznie a külügyminisztert a nemrég napvilágot látott 444-es videóriport kapcsán.

Háború és béke

Kéri szerint, a háború kitörésekor még könnyebben lehetett abba kapaszkodni Orbánnak, hogy egy „szerencsétlen Márki-Zay nyilatkozat miatt az egész ellenzéket háborúpártinak tudta minősíteni, de azért most már ennél bonyolultabb a helyzet”. A politológus úgy véli, az emberek már kiismerték annyira az orosz-ukrán háborút, hogy „nem lehet már a háború és a béke szereposztással kiosztani a következő hónapokat és éveket”.

Azt, hogy ki minek a pártján van, azt egyelőre nem a Fidesz dönti el”

– szögezte le. „Azért az elmúlt két évben Viktor, felhalmozódott itt jó néhány olyan gond és probléma, amire neked semmiféle válaszod nincsen” – tette hozzá. Kéri László szerint Orbán problémaérzékelése csak nemzetközi, a belpolitikai gondokat nem érzékeli.