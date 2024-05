Nyitókép: Facebook

***

„Csak kapkodjuk a fejünket. Mintha nem is 2024-et írnánk, hanem mondjuk 1994-et. Az SZDSZ máig harcoló partizánjai soha nem adják fel a küzdelmet a jobboldal ellen. Koncz Zsuzsát kitüntették, övé lett idén az Európai Hazafi Díj. Demszky Gábor is villantott és a dollárbaloldal új figurája mellé állt, mintegy bizonyítva, hogy Magyar melyik oldalhoz is tartozik valójában. Nem csupán elismerően beszélt róla, hanem mint az ő korábbi munkásságát folytató politikai tényezőt nevezte meg a Tisza Párt vezetőjét. Nem egyoldalú a vonzalom, hiszen Magyar Péter több korábbi interjújában elárulta, hogy gyermekéveinek egyik példaképe Demszky Gábor korábbi SZDSZ-es főpolgármester volt, akinek a plakátja ki volt tűzve a szobája falára.

Most pedig robbant az igazi bomba: Bródy János felesége is erősíti Juhász Péter csapatát az V. kerületben, Bródyné Farkas Anita az 1. választókerületben indul képviselőjelöltként – szúrta ki a 24.hu.”

***