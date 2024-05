Nyitókép: Facebook

„Nincs igaza teljesen Gulyás Gergelynek, hogy humorrovat kellene a Kormányinfóra, mivel a Kormányinfó eleve a Hofi Géza és a demokrácia halálával keletkezett űrt tölti ki a magyar lelkekben, ahol Gulyás Gergely meg kábé a szegény ember Bődöcs Tiborja. (Amúgy a miniszterről lehet még asszociálni Safranekre a Macskafogóból. Szinte látja az ember, ahogy időnként az álmos Orbán körmét reszelgetve hallgatja Gulyás nyeldeklős magyarázkodását, majd: »Jöjjön közelebb Safranek. Még közelebb«.)

Na, szóval itt van mindjárt ez a minapi humorbomba, hogy a külügy szervereit feltört oroszok nem szereztek meg semmilyen bizalmas információt.

Ja, csak évekre Moszkva lett a Szijjártó-külügy rendszergazdája, látták a magyar diplomaták teljes levelezését, chatelését, takaros adatbázisuk lett arról, hogy ki kivel flörtöl, kinek van teli a hócipője, ki kevesli a pénzt, melyik diplomatánk milyen pornót néz, esetleg milyen perverziója van, hogy mást ne mondjak speciel az oroszok láthatták elsőként, hogy például egy Kaleta Gábor nevű nagykövetünk milyen fotókat töltöget le a darkwebről a szolgálati gépére.

Igen, ezeket leszámítva valóban semmilyen bizalmas adat nem jutott el Moszkvába. Az oroszok meg amúgy is ilyen régivágású úriemberek, sosem használnának fel kompromittáló információkat, mondjuk beszervezésre, amúgy is felesleges is lenne, miután Magyarországon miniszterelnöktől a ruhatárosig akit csak lehet, már beszerveztek, a Ljubljankában már rogyásig teli a padlás az itteni ügynökeik aktáival. Aztán meg elsüvített a másik vicc,hogyaszongya Sulyok Tamás soha nem volt földvigéc, az osztrákjainak nem is lett semmilyen földje. Hát nem is, a földek ma is valami Buga Jakab nevén maradtak, Sulyok osztrákjai meg csak évi egyszer-kétszer arra jártak és learattak mindent. Hiszen az a sajátos, magyar földtulajdonforma: a magyar föld minden kincse a miénk, mi pedig külföldiek közbeiktatásával fogyasztjuk.. Persze,tudjuk, Sulyok csak egy eljáró ügyvéd volt. Aki jogtechnikailag legálisan a napsütést is bármikor eladta volna. Tiszta szerencse,hogy aznap felhős volt az idő.”